В «Ред Булл» резко ответили на слова Зака Брауна об «эффекте домино»

Команда «Ред Булл» отреагировала на слова главы «Макларена» Зака Брауна, заявившего накануне, что уход Эдриана Ньюи запустит цепную реакцию и приведёт к уходу других специалистов из австрийской команды.

«За последние несколько месяцев все наши технические руководители подписали долгосрочные контракты с «Ред Булл». Так что мы не уверены, знает ли Зак, о чём говорит. Мы не прогнозируем каких-либо значительных потерь и, конечно же, никакого эффекта домино, на который Зак надеется», — приводит слова представителя «Ред Булл» издание Racing News 365.

Ранее стало известно, что руководитель технического департамента «Ред Булл» Эдриан Ньюи покинет команду в начале 2025 года. В этом году он сосредоточится на работе над гиперкаром «Ред Булл» RB17.