Ферстаппен — быстрейший в практике Гран-при Майами, Леклера развернуло

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Завершилась свободная практика на Гран-при Майами Формулы-1. Лучшее время показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второй результат показал гонщик «Макларена» Оскар Пиастри. На третьем месте пилот «Феррари» Карлос Сайнс.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер не справился с управлением своей машины. Примерно на середине сессии его развернуло, и монегаск не смог продолжить заезды.

Гран-при Майами. Первая свободная практика:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:28.595

2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.105

3. Карлос Сайнс («Феррари») +0.116

4. Джордж Расселл («Мерседес») +0.189

5. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0.222

6. Серхио Перес («Ред Булл») +0.273

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.417

8. Юки Цунода («РБ») +0.461

9. Эстебан Окон («Альпин») +0.568

10. Пьер Гасли («Альпин») +0.580

11. Даниэль Риккардо («РБ») +0.583

12. Кевин Магнуссен («Хаас») +0.594

13. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0.719

14. Александер Албон («Уильямс») +0.798

15. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +0.850

16. Ландо Норрис («Макларен») +0.900

17. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1.041

16. Логан Сарджент («Уильямс») +1.296

19. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.428

20. Шарль Леклер («Феррари») +3.504