Ферстаппен — быстрейший в практике Гран-при Майами, Леклера развернуло

Завершилась свободная практика на Гран-при Майами Формулы-1. Лучшее время показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второй результат показал гонщик «Макларена» Оскар Пиастри. На третьем месте пилот «Феррари» Карлос Сайнс.
Пилот «Феррари» Шарль Леклер не справился с управлением своей машины. Примерно на середине сессии его развернуло, и монегаск не смог продолжить заезды.
Гран-при Майами. Первая свободная практика:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:28.595
2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.105
3. Карлос Сайнс («Феррари») +0.116
4. Джордж Расселл («Мерседес») +0.189
5. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0.222
6. Серхио Перес («Ред Булл») +0.273
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.417
8. Юки Цунода («РБ») +0.461
9. Эстебан Окон («Альпин») +0.568
10. Пьер Гасли («Альпин») +0.580
11. Даниэль Риккардо («РБ») +0.583
12. Кевин Магнуссен («Хаас») +0.594
13. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0.719
14. Александер Албон («Уильямс») +0.798
15. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +0.850
16. Ландо Норрис («Макларен») +0.900
17. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1.041
16. Логан Сарджент («Уильямс») +1.296
19. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.428
20. Шарль Леклер («Феррари») +3.504