Хорнер: в контракте Ферстаппена нет пункта об уходе из-за Ньюи

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что в контракте Макса Ферстаппена нет пункта, предусматривающего возможность ухода из команды, связанного с Эдрианом Ньюи.

«Вы сообщаете об этих слухах каждую неделю, но он всё ещё здесь. Макс очень счастлив в команде. Вокруг него замечательная группа инженеров. У него лучшая машина в пелотоне.

Дело не в контрактах. Речь идёт о том, что он всем доволен и наслаждается атмосферой в команде.

Контракт Макса останется конфиденциальным, но в нём нет никаких пунктов, которые связывали бы Эдриана с Максом», — приводит слова Хорнера издание Crash.

Ранее сообщалось, что в контракте Ферстаппена есть пункт, позволяющий ему уйти, если советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко покинет команду.