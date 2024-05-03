«Я не понимаю такие решения». Боттас недоволен заменой гоночного инженера

Пилот «Кик-Заубера» Валттери Боттас выразил недовольство заменой своего гоночного инженера перед Гран-при Майами.

«Да, это было довольно внезапное изменение. Это спринтерский уикенд, поэтому работать с новым парнем будет совсем не просто, но постараемся выступить по максимуму.

Я думаю, что это часть перестройки команды. Некоторые люди уходят, некоторые приходят. И очевидно, что многие из этих решений не в моей власти. Но я не понимаю такие решения», — приводит слова Боттаса издание F1i.

Накануне стало известно, что между этапами в Шанхае и Майами у Боттаса сменился гоночный инженер. Последние два года гоночным инженером Валттери был Алекс Чан, который до того работал с чемпионом 2007 года Кими Райкконеном.

Валттери Боттас занимает 20-е место в личном зачёте чемпионата Формулы-1 сезона-2024. На его счету нет ни одного очка, и он лишь по дополнительным показателям опережает пилота «Уильямса» Логана Сарджента.