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Хэмилтон: нам просто нужно смириться с тем, что отстаём на семь десятых

Хэмилтон: нам просто нужно смириться с тем, что отстаём на семь десятых
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает, что 12-е место в квалификации к спринту на Гран-при Майами и отставание в 0,7 секунды от лидера является отражением истинного темпа машины немецкой команды.

«В первой практике машина работала очень хорошо. Но затем в квалификации спринтерской гонки, знаете, я не ощущал каких-то проблем, просто мы уступали семь десятых. Я думаю, это просто настоящая скорость нашей машины.

В этот уикенд мы больше не экспериментировали с машиной, просто пытались заставить её работать. Поэтому я чувствую, что мы извлекли из неё всё, что можно, и это просто наш темп, нам просто нужно смириться с тем, что мы отстаём на семь десятых», — приводит слова семикратного чемпиона Формулы-1 издание Race Fans.

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