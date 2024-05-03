Хорнер высказался о дальнейших планах Ньюи после ухода из «Ред Булл»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что покидающий через год австрийскую команду Эдриан Ньюи некоторое время посвятит семье и отдыху от Формулы-1.

«Думаю, у Эдриана была замечательная карьера, он упорно трудился на протяжении последних 30 лет: семь лет в «Уильямсе», семь лет в – «Макларене». Лучшая часть его карьеры прошла с нами. Почти 20 лет мы работаем вместе, и сейчас мы на пике и выступаем на таком высоком уровне.

Он чувствует, что сейчас подходящее время, чтобы отойти от дел и немного отдохнуть. Он всё ещё будет работать над своим RB17, гиперкаром, который мы проектируем, но он чувствует, что сейчас самое время сделать перерыв.

Думаю, что сперва он намерен сделать перерыв. Ему 65 лет, и я думаю, что он заслужил право немного отдохнуть, провести некоторое время со своей женой и семьёй.

Может он решит, что хочет ещё поработать в Формуле-1, кто знает? Ирония в том, что Эдриан всегда ненавидел любое изменение правил. 2026 год уникален, потому что регламент повлияет и на шасси, и на двигатели. В условиях лимитов затрат это сильно изменит ситуацию», — приводит слова Хорнера Sky Sports.