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Репортёр Sky Кравиц рассказал о больших обновлениях «Макларена» в Майами

Репортёр Sky Sports Тед Кравиц рассказал о большом пакете обновлений машины, которые «Макларен» подготовил к Гран-при Майами.

«У «Макларена» 10 новинок, и большинство из них находятся в передней части машины. Это совершенно новое переднее антикрыло, новая геометрия передней подвески и новые передние тормоза.

Вся задумка в том, чтобы заставить переднюю часть машины лучше работать в медленных поворотах. Они немного скопировали воздухозаборники понтонов «Ред Булл». Также они подготовили новое днище, заднее антикрыло и новую заднюю подвеску.

Очень большой пакет обновлений, неудивительно, что «Феррари» немного обеспокоена этим», — приводит слова Кравица издание Crash.

В общей сложности пакет состоит из 10 элементов, при этом только Ландо Норрис будет использовать его полностью, тогда как Оскар Пиастри получит примерно половину новинок.