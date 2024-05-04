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Босс «Уильямса» Ваулз опроверг слухи, что Антонелли скоро заменит Сарджента

Босс «Уильямса» Ваулз опроверг слухи, что Антонелли скоро заменит Сарджента
Логан Сарджент
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Руководитель команды «Уильямс» Джеймс Ваулз опроверг слухи о том, что они намерены посадить юниора «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли за руль FW46 вместо нынешнего пилота Логана Сарджента.

«Я скажу вам так: на данный момент у нас есть гораздо более серьёзные проблемы, чем пилоты. Алекс [Албон] выступает на хорошем уровне, но на данный момент не имеет очков.

По сути, мы должны улучшить нашу машину. Это сейчас моя главная забота, а не то, кто будет нашим гонщиком в 2025, 2026 годах.

Что касается Кими [Андреа Кими Антонелли], вы должны помнить, что всего 20 месяцев назад он гонялся на машине Формулы-4. Он и так сделал большой шаг к Формуле-1 за такой короткий промежуток времени.

Логан [Сарджент] должен заслужить своё место, ему нужно приблизиться к Алексу [Албону], но на данный момент на горизонте не маячит его замена», — приводит слова Ваулза издание RacingNews365.

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