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«Я очень польщён». Ньюи – о желании Хэмилтона поработать с ним

«Я очень польщён». Ньюи – о желании Хэмилтона поработать с ним
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Глава технического департамента «Ред Булл» заявил, что он очень польщён словами Льюиса Хэмилтона в его адрес и желанием семикратного чемпиона Формулы-1 поработать с ним в «Феррари».

«Мне очень повезло: мне не нужно работать, чтобы жить. Я работаю, потому что мне это нравится, и я просто чувствую, что сейчас подходящее время, чтобы сделать небольшой перерыв, подвести жизненные итоги и немного попутешествовать.

Может быть, в какой-то момент, я не знаю когда, я буду стоять под душем и думать: «Да, это будет следующее приключение». Но сейчас никакого плана нет.

Очень мило слышать то, что сказал Льюис. Я очень польщён. Но сейчас нужно просто сделать небольшой перерыв и посмотреть, что будет дальше», — приводит слова Ньюи издание Race Fans.

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