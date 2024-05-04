«Хорошо прекратить всё это». Леклер — о критике своих результатов журналистами

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер оценил свой второй результат в спринт-квалификации Гран-при Майами Формулы-1.

«Квалификация являлась слабым местом две гонки подряд. В Китае было чуть лучше, но у нас не было должной машины, чтобы это продемонстрировать.

Я проехал один круг в первой практике, так что пришлось приступить к квалификации и сразу атаковать. У нас был лишь один комплект шин на первый сегмент, так что было очень сложно, я сразу получил нужные ощущения — упорная работа, проведённая ранее по ходу сезона, позволила направить шины в рабочее окно.

Я рад, потому что было много разговоров, а ты хорош настолько, насколько хороша твоя последняя гонка — таков наш спорт. Когда ты две гонки подряд плох в квалификации — а я не здорово выполнял свою работу — люди начинают говорить про это. Так что хорошо прекратить всё это. Теперь нам нужно поработать над стабильностью и попробовать остаться на этом уровне, постоянно заводя шины в рабочее окно», — приводит слова Леклера Sky Sports.