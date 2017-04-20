Эггинтон: тесты принесли «Торо Россо» положительные результаты

Инженер «Торо Россо» Джоди Эггинтон рассказал о работе команды во второй день тестов в Бахрейне.

«Мы планировали оценить механические обновления и продолжить тесты покрышек. Даниил хорошо начал с кругов, посвящённых развитию аэродинамики, а на следующем отрезке поработал с настройками. Потом мы перешли к узкоспециализированным тестам, оценивая настройки механических деталей, которые принесли положительные результаты. Это значит, что мы можем обдумать их применение в гонках.

Мы добились позитивных результатов, которые помогут нам в грядущих гонках, и теперь поедем домой на пару дней перед отъездом на Гран-при России», — цитирует Эггинтона пресс-релиз команды.