Вольф: трёхлетнее доминирование «Мерседеса» окончено

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф признал, что эпоха огромного преимущества его команды в Формуле-1 закончилась. «Мерседес» выиграл три последних чемпионата, но из трёх стартовых гонок нового сезона победил только в одной.

«Наше трёхлетнее доминирование окончено. Оно не всегда было хорошо для Формулы-1. Вот почему многие фанаты теперь ждут отличного чемпионата.

Прежде мы три года разбирались с тем, как справляться с Хэмилтоном и Росбергом, но этой проблемы больше нет", — приводит слова Вольфа F1i.