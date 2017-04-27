Риккардо: надеюсь, обновления «Ред Булл» будут быстрыми, как пуля

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо верит, что запланированное на Гран-при Испании обновление способно существенно улучшить его болид.

«Скажу „надеюсь“, не скажу „рассчитываю“, но я надеюсь на что-то быстрое, как пуля. Мы хотим бороться с „Феррари“ и „Мерседесом“, и я хочу получить что-то, что даст нам эту борьбу.

В прошлом году в России мы проиграли 1,5 секунды времени поул-позишн, в Барселоне уже 0,5 секунды и в Монако были быстры. Нам надо понемногу прибавить во всём", — приводит слова Риккардо F1i.