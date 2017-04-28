Хэмилтон: думаю, на одном комлекте «софта» можно проехать всю гонку в Сочи

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон ожидает, что в гонке Гран-при России будет достаточно одного пит-стопа.

«Полагаю, гонку можно будет легко пройти с одним пит-стопом. Шины здесь держатся очень долго. Думаю, на составе «софт» можно вообще проехать всю дистанцию. Эта трасса достаточно щадящая по отношению к резине. И хотя в эти выходные температура асфальта ожидается выше 30 градусов, но дует освежающий ветер, поэтому не думаю, что возникнут проблемы с перегревом», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба «Сочи Автодрома».