Хэмилтон: ночная гонка в Нью-Йорке — это было бы потрясающе

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон приветствует идею проведения ночного Гран-при в Нью-Йорке. Ранее появилась информация, что первая гонка в Нью-Йорке может состояться уже в 2019 году.

«Гонка в Нью-Йорке — это было бы здорово. Нам определённо нужно два Гран-при в США. Это было бы невероятно, Нью-Йорк — потрясающий город. Нью-Джерси станет отличным фоном для Гран-при. Будет ли это ночная гонка?.. Я думаю, что даже днём это будет хорошо или вечером, когда закаты потрясающие. С Нью-Йорком на заднем плане — это будет очень-очень здорово», — приводит слова Хэмилтона F1i.