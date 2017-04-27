Ф-1 планирует провести ночной Гран-при в Нью-Йорке в 2019 году

Боссы Формулы-1 — Чейз Кэрри, Росс Браун и Шон Братчес — работают над возрождением старых планов бывшего руководителя серии Берни Экклстоуна, которые позволят продолжить экспансию на американский рынок. Новые владельцы Ф-1 хотят включить в календарь ночной Гран-при в Нью-Йорке, утверждает немецкое издание Auto Motor und Sport.

Теоретически гонка в Нью-Йорке могла бы быть проведена уже в 2018 году, однако в календаре на следующий сезон попросту не осталось места. Поэтому наиболее вероятным считается проведение дебютного Гран-при в Нью-Йорке в 2019 году.