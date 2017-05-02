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Мардеев: ехали первыми среди грузовиков, поэтому немного осторожничали

2 мая 2017, вторник. 09:35. Авто

Пилот «КАМАЗ-мастера» Айрат Мардеев прокомментировал выступление своего экипажа на втором этапе чемпионата России по ралли-рейдам, по итогам которого он занял четвёртое место в общем зачёте (второе место в зачёте грузовиков).

«Всё хорошо, трасса довольно-таки интересная, очень скоростная. Постоянно практически едешь на «максималке», особенно вторую половину спецучастка.  По автомобилю всё хорошо.  Нужно немного привыкнуть к местности. Если в Астрахани мы уже привыкли, знаем, где резать, и смело начинаем это делать, то здесь нужно немного делать скидку, что местность другая: трава густая, много камней и не видно ям. Мы ехали первыми среди грузовиков, впереди было только два джипа, поэтому немного осторожничали и не резали так уверенно, как могли бы.

Машина себя хорошо ведёт. Мой молодой штурман Дмитрий Свистунов справился хорошо, только в паре мест мы немного уезжали влево и вправо. Для первого раза это мелочи. Он хорошо успевает за моим темпом. Я очень доволен его дебютом! Свой первый боевой спецучасток он прошёл хорошо. Мы будем в дальнейшем его готовить на смену нашим старожилам команд», — приводятся слова Мардеева в пресс-релизе «КАМАЗ-мастера».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
КАМАЗ-мастер
Новости. Авто
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