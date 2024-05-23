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Motorsport: Карлос Сайнс ведёт переговоры с «Уильямсом»

Motorsport: Карлос Сайнс ведёт переговоры с «Уильямсом»
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Испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс может перейти в «Уильямс». Как информирует Motorsport Italia, в настоящий момент переговоры с британской командой ведут представители испанца, который желает получить соглашение сроком на два года.

«Это не спекуляции, а реальные переговоры. Карлос мог бы выступать в команде, где не слишком много политики, при этом осознавая, что в конце 2026 года рынок пилотов снова откроется для более конкурентоспособных мест», — говорится в сообщении источника.

Напомним, Карлос покинет «Феррари» по окончании нынешнего сезона. В «Скудерии» испанца заменит семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, который сейчас выступает за «Мерседес».

Сайнс дебютировал в Формуле-1 в 2015 году. С 2021 года он выступает за «Феррари», куда перешёл из «Макларена». В настоящий момент Карлос занимает пятое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 93 очка.

Ранее сообщалось, что отец Карлоса якобы провёл встречу с руководителем «Ред Булл» Кристианом Хорнером.

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