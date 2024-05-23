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Ньюи разочарован решением «Ред Булл» опубликовать релиз о его уходе 1 мая

Глава технического департамента «Ред Булл» Эдриан Ньюи выразил разочарование решением австрийской команды опубликовать официальное заявление об уходе 65-легнего британского конструктора 1 мая, в 30-ю годовщину гибели Айртона Сенны, разбившегося в Имоле за рулём «Уильямса», спроектированного Ньюи.

«Эта новость появилась в прессе в очень неудачный день. Это было 1 мая, в 30-летнюю годовщину тех ужасных событий в Имоле.

Так что это очень тяжёлый и неудачный день для выхода этого пресс-релиза», — приводит слова Ньюи издание Oyster Yachts.

Напомним, Эдриан Ньюи покинет «Ред Булл» в начале следующего года. Он сможет сразу перейти в другую команду без «отпуска по садоводству».

Накануне Эдди Джордан опроверг слухи, что Эдриан Ньюи уже подписал контракт с «Феррари».