Серхио Перес назвал причины, по которым пилоты испытывают проблемы в «Ред Булл»

Мексиканский гонщик Формулы-1 Серхио Перес раскрыл причины, по которым гонщики зачастую испытывают проблемы в «Ред Булл», а также рассказал, что быть напарником Макса Ферстаппена «очень пикантно».

«Будет нечестно говорить от имени других гонщиков, но есть причины, по которым «Ред Булл» подходит далеко не всем.

Быть напарником Макса Ферстаппена очень пикантно. Уверен, если бы у меня был другой напарник, я бы чаще проявлял себя. Однако это фантастический вызов. Макс — лучший гонщик, он совершенен и делает мало ошибок.

Здорово иметь такого напарника, потому что ты понимаешь, что нужно работать на пределе возможностей и провести идеальный уикенд, чтобы опередить его.

Когда у вас бывают проблемы, а ваш напарник, такой как Макс, добивается успеха от этапа к этапу, вы теряетесь, постоянно ищете более удачные настройки машины, хотя там осталось не так и много потенциала.

В такой момент вам просто нужно перезагрузиться и оставаться морально устойчивым, а иногда это может быть очень сложно. В «Ред Булл» нужно уметь быть психологически сильным», — приводит слова Переса издание Racing News 365.