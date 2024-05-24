Формула-1, Гран-при Монако — 2024: пятничные тренировки, онлайн-трансляция

24 мая на городской трассе Монте-Карло состоятся пятничные тренировки восьмого этапа сезона-2024 Формулы-1 — Гран-при Монако. Первая сессия свободной практики стартует в 14:30 мск, а вторая начнётся в 18:00 мск.

Напомним, в сезоне-2023 Формулы-1 досрочную победу в личном зачёте одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, ставший трёхкратным чемпионом мира. В сезоне-2024 в чемпионате мира вновь нет ни одного представителя России.

Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции свободных практик Формулы-1, доступные по нижеприведённым ссылкам.

Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Монако Формулы-1

Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Монако Формулы-1

Гран-при Монако будет проходить с 24 по 26 мая. В Кубке конструкторов в настоящий момент лидирует австрийская команда «Ред Булл», на счету которой 268 очков. На втором месте гоночный коллектив из Италии «Феррари», в активе которого 212 баллов. Замыкает тройку сильнейших «Макларен» (154).