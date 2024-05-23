Ландо Норрис готов повторить сим-рейсерский подвиг Ферстаппена

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал напряжённый для Макса Ферстаппена уикенд, по ходу которого тот выиграл Гран-при Эмилии-Романьи и виртуальные «24 часа Нюрбургринга».

На пресс-конференции после гонки в Имоле Ферстаппен обратился к Норрису: «Ты ведь помнишь, что мы ездили вместе в «24 часах Спа»?

«Да, было дело. Я тогда внёс свою лепту», — ответил Ландо.

Затем Ферстаппен рассмеялся и пошутил: «Он ушёл в отставку. Типа: «Я завязал».

Норрис часто участвует в гонках на симуляторе и транслирует стримы на YouTube-канале Quadrant, но никогда не делал это во время гоночных уикендов.

«Я никогда не пробовал этого, и не вожу с собой на этапы Формулы-1 симулятор. Да и я уже реже занимаюсь этим, чем раньше. Теперь я больше играю в гольф, Макс ненавидит гольф. Но я, возможно, был бы готов сделать то, что и Макс. Я допоздна смотрел боксёрский поединок, и вообще я мало сплю.

Макс не гонял допоздна. Проехал пару отрезков, а затем готовился к гонке. В любом случае это скорее не физическая нагрузка, а умственная. Возможно, это немного трудно, но я иногда не спал и дольше», — приводит слова Норриса издание Racing News 365.