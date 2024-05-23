Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Пьер Ваше: Ньюи отстранён только от совещаний по будущей машине

Пьер Ваше: Ньюи отстранён только от совещаний по будущей машине
Аудио-версия:
Комментарии

Технический директор «Ред Булл» Пьер Ваше прокомментировал информацию о том, что австрийская команда перестала допускать своего главу технического департамента Эдриана Ньюи на технические брифинги.

«Нет, это не совсем так. Речь идёт о некоторых собраниях, на которых мы обсуждаем информацию, которую Эдриан теоретически может передать соперникам «Ред Булл», если перейдёт к ним.

Именно по этой причине Ньюи, естественно, как и любой, кто покидает команду, исключается из командных брифингов», — приводит слова Ваше репортёр Sky Sports Тед Кравиц в своём авторском выпуске «Записок с Тедом Кравицем».

Эдриан Ньюи покинет «Ред Булл» в начале следующего года. 65-летний англичанин сможет сразу перейти в другую команду без «отпуска по садоводству», но до конца пребывания в «Ред Булл» он сосредоточится на работе над гиперкаром RB17.

Материалы по теме
Репортёр Sky Тед Кравиц: «Ред Булл» не допускает Ньюи на технические брифинги
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android