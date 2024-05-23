Пьер Ваше: Ньюи отстранён только от совещаний по будущей машине

Технический директор «Ред Булл» Пьер Ваше прокомментировал информацию о том, что австрийская команда перестала допускать своего главу технического департамента Эдриана Ньюи на технические брифинги.

«Нет, это не совсем так. Речь идёт о некоторых собраниях, на которых мы обсуждаем информацию, которую Эдриан теоретически может передать соперникам «Ред Булл», если перейдёт к ним.

Именно по этой причине Ньюи, естественно, как и любой, кто покидает команду, исключается из командных брифингов», — приводит слова Ваше репортёр Sky Sports Тед Кравиц в своём авторском выпуске «Записок с Тедом Кравицем».

Эдриан Ньюи покинет «Ред Булл» в начале следующего года. 65-летний англичанин сможет сразу перейти в другую команду без «отпуска по садоводству», но до конца пребывания в «Ред Булл» он сосредоточится на работе над гиперкаром RB17.