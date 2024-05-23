В Москве прошёл фестиваль фиджитал-гонок КАРТСИМ ФЕСТ 2024

19 мая 2024 года картинг-центр MIKS Karting уже в четвёртый раз стал площадкой проведения фестиваля фиджитал-гонок «Московский спорт КАРТСИМ ФЕСТ 2024», который объединил в себе виртуальные гонки и состязания на настоящих гоночных картах.

В рамках фестиваля состоялись три командные гонки: КАРТСИМ ГОНКА ЗВЁЗД, КАРТСИМ СТУДЕНТ и КАРТСИМ АБСОЛЮТ. В мероприятии приняли участие 168 спортсменов из разных городов России.

Фото: «Московский спорт КАРТСИМ ФЕСТ 2024»

Основным событием мероприятия уже традиционно стала КАРТСИМ ГОНКА ЗВЁЗД. За месяц до фестиваля был организован отборочных турнир по картингу и симрейсингу для всех любителей фиджитал-гонок. 16 победителей отборочного турнира получили право побороться на трассе с известными российскими пилотами Формулы-1 Сергеем Сироткиным и Виталием Петровым, призёром гонки международного женского чемпионата W Series Ириной Сидорковой, победителем гонок Формулы-3 Александром Смоляром, а также другими известными участниками.

По итогам соревнований первое место заняла команда «Московский спорт», на втором месте команда Motor.ru. Команда «Авто Плюс» финишировала третьей.

Результаты КАРТСИМ ГОНКИ ЗВЁЗД

1-е место – «Московский Спорт»

2-е место – Motor.ru

3-е место – «Авто Плюс»

4-е место – SMP Racing

5-е место – «Росгосстрах Жизнь»

6-е место – «Гараж особого назначения»

7-е место – Phygital

8-е место – «СМП РСКГ»

9-е место – MIKS Karting

10-е место – Auto.mail.ru

11-е место – «Картинг Без Границ»

12-е место – «Росгосстрах Жизнь 2»

Отдельно стоит отметить, что в фестивале приняли участие команды пилотов с ограниченными возможностями из проекта «Картинг без границ». Пилотировать карты и симуляторы эти гонщики смогли благодаря системе подрулевого управления газом и тормозом, которая установлена как на картах, так и на симуляторах.

Фото: «Московский спорт КАРТСИМ ФЕСТ 2024»

В этот раз для гостей фестиваля перед картинг-центром была организована масштабная уличная фан-зона, где прошло большое количество интерактивов: трансляция этапа Формулы-1 на огромном экране с живыми комментариями, любительский турнир по симрейсингу, автограф-сессия с известными российскими автогонщиками, фудкорт-зона и выставка гоночных автомобилей.

Следующий фестиваль фиджитал-гонок «Московский спорт КАРТСИМ ФЕСТ 2024» запланирован на 24 ноября 2024 года.