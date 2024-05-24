Экс-пилот Ф-1 рассказал, как Марко однажды пригрозил увольнением через его мать

Бывший пилот Формулы-1 Карл Вендлингер рассказал, что Хельмут Марко однажды пригрозил уволить его.

«В Граце у нас проходили семинары. Это примерно в трёх с половиной часах езды от моего дома в Куфштайне. Довольно часто в воскресенье днём звонил телефон. Мобильных телефонов тогда не было. Звонили на домашний, и на другом конце провода был Хельмут. «Хорошо, Карл, завтра в 9 часов – Грац». И я такой: «Зачем?» А он отвечал: «Потому что у нас там есть кое-какая работа». Тогда я решил, что, когда он позвонит снова, мне придётся опять ехать в Грац. Поэтому я сказал матери: «В воскресенье днём, когда позвонит мистер Марко, скажи, что меня нет дома». Кажется, после этого он звонил два или три раза, а в третий раз сказал: «Хорошо, миссис Вендлингер. Скажите своему сыну, что, если он снова не будет доступен в следующее воскресенье, его сезон будет окончен». После этого я снова ездил в Грац», — сказал Вендлингер в подкасте Beyond the Grid.