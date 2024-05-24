Formu1a.uno: Кими Антонелли проявил себя лучше, чем Мик Шумахер, на тестах «Мерседеса»

17-летний итальянский гонщик Андреа Кими Антонелли, недавно принявший участие в тестах «Мерседеса» в Сильверстоуне, продемонстрировал убедительные результаты. Как информирует Formu1a.uno, время, которое показал юный пилот, было лучше, чем у Мика Шумахера, также принимавшего участие в тестах немецкой команды.

Напомним, по окончании нынешнего сезона «Королевских гонок» «Мерседес» покинет Льюис Хэмилтон. Британский гонщик перейдёт в итальянскую команду «Феррари», которую, в свою очередь, покинет испанец Карлос Сайнс.

Ранее советом с Кими Антонелли поделился трёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, который представляет австрийскую команду «Ред Булл».

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