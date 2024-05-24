Марко раскрыл, кто главный кандидат на место напарника Ферстаппена в «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о работе команды по поиску пилота на новый сезон. В настоящий момент многолетний контракт с «Ред Булл» имеет Макс Ферстаппен, а соглашение Серхио Переса заканчивается в 2024 году.

«Переговоры продолжаются, и Чеко по-прежнему является нашим первым вариантом. Мы хотим прояснить этот вопрос перед летним перерывом, хотя не оказываем на себя абсолютно никакого давления», — приводит слова Марко Kleine Zeitung.

В настоящий момент Перес занимает третье место в общем зачёте пилотов, имея в активе 107 очков. Лидером является Ферстаппен, у которого 161 балл.

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