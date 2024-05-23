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Леклер сказал, почему возникшая в Имоле проблема «Феррари» не тревожит его перед ГП Монако

Леклер сказал, почему возникшая в Имоле проблема «Феррари» не тревожит его перед ГП Монако
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер выразил уверенность, что проблема с батареей, проявившаяся на предыдущем Гран-при Эмилии-Романьи, не будет беспокоить команду на предстоящем этапе в Монако. В Имоле батарея итальянской команды работала не так эффективно, как у «Ред Булл» и «Макларена», и выдавала меньшую мощность, из-за чего «Скудерия» была медленнее на прямых.

«Нет, этот момент не вызывает беспокойства. Очевидно, этот вопрос нас немного беспокоил в последней гонке. Также это наблюдалось в Джидде, но мы справляемся. Ничего особенного. Не думаю, что в Монако это будет иметь такое же значение. Нынешний уикенд – другая ситуация. Однако это может продолжаться до конца сезона, поэтому мы провели тщательный анализ, и, уверен, это нам поможет», — приводит слова Леклера издание Racingnews365.

Гран-при Монако состоится с 24 по 26 мая.

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