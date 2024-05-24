У суперкроссовера Lamborghini на ходу может оторваться капот. Отозваны более 2000 машин

Компания Lamborghini отзывает 2133 кроссовера Urus Performante и Urus S 2023–2024 годов выпуска — причиной стали дефекты крепления капота. В Lamborghini отмечают, что проблемы возникли из-за несоблюдения норм одним из поставщиков и затронули лишь 2% автомобилей.

У части машин на скорости свыше 150 км/ч из-за деформации заклёпок между капотом и передним бампером образуется зазор. В него попадает воздух, под давлением которого поток воздуха срывает защёлку, из-за чего капот открывается, может оторваться и повредить лобовое стекло. Подобные случаи произошли в одной из европейских стран и Индонезии, сообщает издание Motor1.

Напомним, что в апреле Lamborghini представила первый в линейке Urus гибридный автомобиль — Urus SE. Он получил 800-сильный двигатель и стал самым мощным заводским Urus в истории.

У Urus Performante 666 лошадиных сил. Он быстрее достигает 100 км/ч — за 3,3 секунды против 3,4 у более массивного Urus SE, но гибридный вариант обладает более высокой максимальной скоростью — 312 км/ч против 306.

Напомним, что Lamborghini поставляет спецверсии Urus Performante полиции Рима и правоохранительным органам Дубая. Стоимость такой машины — не менее $ 200 тыс.