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Леклер — о ГП Монако: удивлюсь, если «Феррари» не будет претендовать хотя бы на поул

Леклер — о ГП Монако: удивлюсь, если «Феррари» не будет претендовать хотя бы на поул
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Монегаскский пилот «Феррари» Шарль Леклер дал комментарий относительно предстоящего выступления на Гран-при Монако. Он состоится с 24 по 26 мая.

«Победа — это то, к чему мы должны стремиться. В последних нескольких гонках мы убедились, что «Ред Булл», «Макларен» и мы сами довольно близки в квалификации. И, конечно, мы знаем, насколько квалификация важна именно здесь. Так что нам придётся хорошо постараться. Если поул будет у нас, это даст нам прекрасные шансы добиться того, чего мы хотим, а именно – победы. После пятницы будет видно, где мы будем по сравнению с остальными. Но я был бы удивлён, если бы мы не претендовали хотя бы на поул. Надеюсь, уикенд сложится для нас здорово», — приводит слова Леклера RaceFans.

Шарль Леклер прилетел в Узбекистан:

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