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Карлос Сайнс высказался о своём будущем после ухода из «Феррари»

Карлос Сайнс высказался о своём будущем после ухода из «Феррари»
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился мнением о своём будущем в автоспорте после ухода из итальянской команды. Испанец покинет «Скудерию» по окончанию нынешнего сезона Формулы-1. Его место займёт британец Льюис Хэмилтон, который сейчас выступает за «Мерседес».

«Я всё ещё не принял решения и пока не знаю, где буду участвовать в гонках в следующем году. Кроме того, я не установил никаких сроков, но могу просто сообщить о таком важном решении на данном этапе моей карьеры, что я хочу иметь на столе все варианты и тщательно их обдумать. Ведь мне скоро исполнится 30 лет. Я хочу посмотреть, как будет работать следующий проект, поэтому собираюсь уделять этому вопросу столько времени, сколько потребуется», — приводит слова Сайнса Crash.net.

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