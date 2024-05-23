Пилот «Кик-Заубера» Валттери Боттас высказался о своём будущем в Формуле-1. Финн вновь выразил уверенность, что в 2025 году будет продолжать выступать в «Королевских гонках».

«На данный момент я ни с кем не подписывал контракт. Уверенность на 100% может быть только тогда, когда ручка коснётся бумаги. В этом спорте всё работает именно так. Но я бы сказал, что сейчас вероятность 99%. Я бы хотел, чтобы этот вопрос решился поскорее. Надеюсь, в течение следующих недель всё решится», — приводит слова Боттаса Crash.net.

Нынешний контракт Боттаса с «Кик-Заубером» рассчитан до конца этого сезона.

Боттас вручил Хэмилтону картину со своим обнажённым фото:

Ранее британская команда «Уильямс» прокомментировала слухи об интересе к Боттасу.