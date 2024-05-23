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Даниэль Риккардо: у нас есть проблемы со стартами

Даниэль Риккардо: у нас есть проблемы со стартами
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Пилот «РБ» Даниэль Риккардо прокомментировал проблемы команды на старте гонок.

И Риккардо, и его напарник Юки Цунода плохо стартовали на Гран-при Эмилии-Романьи потеряв несколько мест после хорошей квалификации. В итоге японский гонщик финишировал 10-м и набрал одно очко, а Дэн финишировал 14-м.

«Старты… они причиняют нам боль. Честно говоря, я пока не знаю, в чём проблема. У меня не было ощущения, что я что-то испортил. Мне казалось, что все стартовые процедуры прошли правильно. Нам нужно разобраться с этим», — приводит слова Риккардо издание Daily Mirror.

На данный момент Даниэль Риккардо занимает 14-е место в личном зачёте чемпионата Формулы-1 сезона-2024, на его счету пять очков. Юки Цунода занимает 10-е место, на его счету 15 очков.

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