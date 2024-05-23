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Репортёр Sky Тед Кравиц: «Ред Булл» не допускает Ньюи на технические брифинги

Репортёр Sky Тед Кравиц: «Ред Булл» не допускает Ньюи на технические брифинги
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Репортёр Sky Sports Тед Кравиц рассказал о том, что в «Ред Булл» не допускают своего главу технического департамента Эдриана Ньюи на технические брифинги команды во время гоночных уикендов Формулы-1.

«После объявления об уходе Ньюи из «Ред Булл» ему запретили участвовать во всех технических брифиангах на Гран-при Майами», — сказал Кравиц в своём авторском выпуске «Записок с Тедом Кравицем» на канале Sky Sports.

Напомним, Эдриан Ньюи покинет «Ред Булл» в начале следующего года. 65-летний англичанин сможет сразу перейти в другую команду без «отпуска по садоводству», но до конца пребывания в «Ред Булл» он сосредоточится на работе над гиперкаром RB17.

Накануне Эдди Джордан опроверг слухи, что Эдриан Ньюи уже подписал контракт с «Феррари».

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