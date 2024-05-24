«Удивительно, что я всё ещё здесь». Льюис Хэмилтон высказался о Гран-при Монако

Семикратный чемпион Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мнением о предстоящем Гран-при Монако. Он проходит с 24 по 26 мая.

«Монако всегда зовёт меня к себе. Впервые я участвовал в гонках Формулы-3, когда мне было 19 лет, и не мог поверить, что наконец оказался здесь. Это был лучший уикенд в моей жизни. Одержал победу в гонке и попал на стартовую решётку Формулы-1. Удивительно, что я всё ещё здесь и не отношусь к этому легкомысленно. Каждый раз, когда мы здесь гоняемся, я думаю об этом 19-летнем парне», — написал Хэмилтон на своей странице в социальных сетях.

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Ранее Хэмилтон рассказал, сколько машина его команды проигрывает в темпе болидам соперников из «Ред Булл», «Макларена» и «Феррари».