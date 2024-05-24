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Карлос Сайнс выступил с призывом к ФИА по поводу красных флагов в квалификации

Карлос Сайнс выступил с призывом к ФИА по поводу красных флагов в квалификации
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс выступил с призывом ужесточить наказания для гонщиков, чьи действия привели к появлению жёлтых или красных флагов в квалификации. Отметим, что подобные обсуждения велись и раньше — так, виновников в данных ситуациях предлагалось лишать лучшего времени круга.

«На уличных трассах были очевидные ситуация, когда мы, гонщики, замечали, как некоторые намеренно провоцировали красные флаги. Возможно, у ФИА полной уверенности нет, но мы, пилоты, не понимаем, что делается преднамеренно, а что – нет. Будет интересно посмотреть, какой подход они выберут для этого уикенда. Я просто надеюсь, что в интересах зрелищности, честной игры и честных гонок мы все будет выкладываться на максимум, не идя на ненужный риск», — приводит слова Сайнса Motorsport.

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Ранее Сайнс высказался о своём будущем после ухода из «Феррари».

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