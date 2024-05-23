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«Порше» останется в Формуле-E как минимум до 2030 года

«Порше» останется в Формуле-E как минимум до 2030 года
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«Порше» продолжит участвовать в чемпионате электроформул Формуле-E как минимум до 2030 года. Об этом говорится в заявлении немецкой компании, которое приводит агентство Reuters.

«С самого начала мы рассматривали нашу программу в Формуле-E как долгосрочную. Эволюция гоночных машин показывает, насколько велик потенциал развития электромобилей.

Благодаря участию в Формуле-Е мы хотим получить еще больше знаний, которые сможем применить при разработке наших дорожных спортивных автомобилей», — заявил член правления «Порше» Михаэль Штайнер.

Это объявление было сделано накануне возвращения серии в Китай после четырехлетнего отсутствия из-за пандемии COVID-19. Этот уикенд в Шанхае будет сдвоеным, он будет включать в себя две гонки.

Следующее, четвёртое поколение машин Формулы-Е будет представлено в 2026–2027 годах. Компании «Ниссан» и «Ягуар» уже подтвердили своё участие в Формуле-E на этот период.

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