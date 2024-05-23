Ферстаппен дал совет Кими Антонелли по поводу дебюта в Формуле-1

Трёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился напутствием для 17-летнего итальянского гонщика Андреа Кими Антонелли.

«Тебе предстоит многому научиться. Лично для меня самым важным было проехать всю дистанцию гонки. Работа с шинами – большая часть процесса. Эти шины действительно особенные и чувствительны по сравнению с некоторыми другими категориями. В Формуле-2 и Формуле-3 уже работают с «Пирелли», но в моём случае это было не так. Важно учиться переживать как хорошие, так и плохие моменты, уметь справляться с непростыми ситуациями. Не стоит думать об этом слишком много. Просто отпусти ситуацию. Талантливому гонщику, а я думаю, что Кими очень талантлив, не следует слишком волноваться.

Совершай ошибки. Их приходится совершать, но в идеале не тогда, когда борешься за чемпионство. Мне повезло, что я начинал в «Торо Россо». Внимание к тебе не такое большое, поэтому можно совершать глупые ошибки. Но их важно совершать, чтобы двигаться вперёд», — приводит слова Ферстаппена Crash.net.

Ферстаппен подколол английских гонщиков: