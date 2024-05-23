Расписание трансляций Гран-при Монако — 2024

С 24 по 26 мая в Монако пройдёт восьмой Гран-при Формулы-1 в сезоне-2024.

Все заезды будут транслироваться на телеканале Sky Sports. Кроме того, эфир будет доступен на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд будет транслироваться на телеканале Setanta Sports. Официальной трансляции на территории Российской Федерации не будет. Тем не менее «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гоночного уикенда Гран-при Монако.

Формула-1 Гран-при Монако – 2024. Расписание трансляций уикенда (время московское)

Пятница, 24 мая

14:30. Первая тренировка Гран-при Монако

18:00. Вторая тренировка Гран-при Монако

Суббота, 25 мая

13:30. Третья тренировка Гран-при Монако

17:00. Квалификация Гран-при Монако

Воскресенье, 26 мая

16:00. Гонка Гран-при Монако