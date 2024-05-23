Карлос Сайнс ответил на вопрос по поводу переговоров с «Мерседесом»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс высказался о своём будущем в автоспорте. По окончании нынешнего сезона испанец покинет «Скудерию». С новой командой Карлос пока не определился.

«Я просто собираюсь рассмотреть все доступные варианты и принять правильное решение. Могу просто сказать, что, как только я приму решение, всё остальное произойдёт очень быстро. Действительно ли вариант с «Мерседесом» больше не обсуждается? Я не могу это подтвердить, извините», — приводит слова Сайнса Crash.net.

В настоящий момент Сайнс занимает пятое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 93 очка. Лидером является нидерландец Макс Ферстаппен из австрийской команды «Ред Булл». На его счету 161 балл.

Карлос Сайнс разбил кубок за победу в гольф-турнире: