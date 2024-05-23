«Астон Мартин» не намерен откатывать назад обновления AMR24

Команда «Астон Мартин» не намерена отказываться от дальнейшего применения обновлений машины AMR24, которые она внедрила в Имоле на Гран-при Эмилии-Романьи и которые не очень понравились как Фернандо Алонсо, так и Лэнсу Строллу.

Это породило опасения, что команде может грозить повторение прошлогодней ситуации, когда внедренные обновления снизили характеристики и конкурентоспособность их машины.

Руководитель команды Майк Крак уверен, что в этом году всё будет по-другому, и что он сможет разобраться в том, что пошло не так в Имоле.

«Вы, ребята, всегда очень быстро делаете такие выводы. У нас было то же самое в Мексике, а через неделю мы были на подиуме.

В Германии у нас говорят: давайте оставим церковь в городе. Итак, давайте проанализируем, что мы имеем. Нам есть, что изучить по итогам Имолы, мы сделаем выводы из этого и постараемся быть сильнее на следующем этапе.

Обновления, безусловно, являются шагом вперёд, и нет необходимости отменять их», — приводит слова Крака издание Motorsport.