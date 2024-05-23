В Bugatti посвятили особый Chiron родстеру 1930-х годов

Компания Bugatti представила новый проект от подразделения кастомизации Sur Mesure — это Bugatti Chiron Super Sport ‘55 1 of 1’. Автомобиль посвящён родстеру Type 55, который производился Bugatti в начале 1930-х и стал коллекционной редкостью.

Bugatti Chiron Super Sport ‘55 1 of 1’ и Type 55 Фото: Bugatti

Bugatti представила Type 55 на Парижском автосалоне 1931 года. Эта машина была дорожной версией гоночного Type 51 и спроектирована Жаном Бугатти — сыном основателя марки Этторе. В общей сложности выпущено 38 автомобилей, причём заводскую версию отличает отсутствие дверей водителя и пассажира.

Bugatti Chiron Super Sport ‘55 1 of 1’ и Type 55 Фото: Bugatti

Производство Type 55 завершилось в 1935 году, и спустя почти 90 лет в Bugatti Sur Mesure выпустили в её честь Chiron Super Sport ‘55 1 of 1’. Жёлто-чёрная раскраска повторяет цвета лучше всего сохранившейся Type 55 — она хранится в Национальном автомобильном музее в Мюлузе. Кроме того, в память о создателе автомобиля Жане Бугатти на порогах ‘55 1 of 1’ размещён его автограф.

Bugatti Chiron Super Sport ‘55 1 of 1’ и Type 55 Фото: Bugatti

Напомним, в данный момент Bugatti готовит новый автомобиль, который придёт на смену Chiron. Машина получит совершенно новый двигатель и уже замечена на тестах в камуфляжной раскраске.