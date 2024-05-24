Габриэле Мини выиграл квалификацию Формулы-3 в Монако, Бедрин – 16-й

В Монако состоялась квалификация этапа Формулы-3. Поул по её итогам завоевал итальянец Габриэле Мини. Вторым был австралиец Кристиан Мэнселл, а тройку сильнейших замкнул пилот из Великобритании Люк Браунинг.

Российский гонщик Никита Бедрин показал 16-й результат.

Отметим, что для того, чтобы гонщики имели возможность проехать попытки, не мешая друг другу, они были разделены на две группы, в распоряжении каждой из которых отводилось по 16 минут.

Формула-3. Монако. Квалификация:

1. Габриэле Мини – 1.23,942

2. Кристиан Мэнселл – 1.24,921

3. Люк Браунинг – 1.24,230

4. Арвид Линдблад – 1.24,940

5. Леонардо Форнароли – 1.24,295

6. Дино Беганович – 1,25.078

7. Мари Бойя – 1.24,787

8. Джозеф Лоук – 1.25,443

9. Ноэль Леон – 1.24,801

10. Тим Трамниц – 1.25,524

...16 Никита Бедрин – 1.25,644.