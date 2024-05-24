Габриэле Мини выиграл квалификацию Формулы-3 в Монако, Бедрин – 16-й

В Монако состоялась квалификация этапа Формулы-3. Поул по её итогам завоевал итальянец Габриэле Мини. Вторым был австралиец Кристиан Мэнселл, а тройку сильнейших замкнул пилот из Великобритании Люк Браунинг.
Российский гонщик Никита Бедрин показал 16-й результат.
Отметим, что для того, чтобы гонщики имели возможность проехать попытки, не мешая друг другу, они были разделены на две группы, в распоряжении каждой из которых отводилось по 16 минут.
Формула-3. Монако. Квалификация:
1. Габриэле Мини – 1.23,942
2. Кристиан Мэнселл – 1.24,921
3. Люк Браунинг – 1.24,230
4. Арвид Линдблад – 1.24,940
5. Леонардо Форнароли – 1.24,295
6. Дино Беганович – 1,25.078
7. Мари Бойя – 1.24,787
8. Джозеф Лоук – 1.25,443
9. Ноэль Леон – 1.24,801
10. Тим Трамниц – 1.25,524
...16 Никита Бедрин – 1.25,644.