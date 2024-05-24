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Хэмилтон предложил решение для повышения зрелищности Гран-при Монако

Хэмилтон предложил решение для повышения зрелищности Гран-при Монако
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мыслями о решениях, которые могли бы повысить зрелищность Гран-при Монако. Из-за размеров автомобилей обгоны в Монако практически не представляются возможными, что сильно понижает уровень вовлечённости болельщиков.

«В Монако особо ничего не изменилось. Машины становятся больше, и существует огромный риск столкновения с барьерами. Мне бы хотелось, чтобы трасса была шире, но я не думаю, что такое изменение когда-либо произойдёт. Гонки здесь почти всегда одинаковы – с одним пит-стопом. Поэтому я бы сказал, что, быть может, использование специальных шин для этой гонки могло бы обеспечить больше пит-стопов, что создало бы больше вариативности. Руководство Формулы-1 определённо могло бы придумать какую-то новую формулу», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.

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