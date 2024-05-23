«Мерседес» больше не заинтересован в подписании Ньюи — Motorsport Italia

«Мерседес» больше не заинтересован в подписании контракта с главой технического департамента «Ред Булл» Эдрианом Ньюи. Об этом сообщает Motorsport Italia.

Немецкая команда всерьёз изучала возможность заполучить покидающего «Ред Булл» конструктора, но в итоге её руководство решило полностью довериться Джеймсу Эллисону и строить технический штаб вокруг этого специалиста.

В «Мерседесе» грядёт большая реконструкция технического отдела. Его покинули бывший директор по производительности Лоик Серра, а также один из экс-руководителей немецкой команды Жером д'Амброзио и глава отдела аэродинамики Джоаккино Вино. Все они переходят в «Феррари».

С другой стороны, в «Мерседес» из «Феррари» переходят бывший главный конструктор «Скудерии» Симоне Реста и руководитель отдела приложений, отвечающих за производительность машины, Энрико Сампо.

Издание отмечает, что Тото Вольф оказался в моменте, когда команда из Бракли уже позади успешного цикла, полного побед и титулов, а сейчас готовится к новой фазе, но для этого необходимо построить новую команду.

Джеймс Эллисон занял пост технического директора «Мерседеса» в прошлом году, но пока не смог переломить ситуацию. Тем не менее в «Мерседесе» доверяют ему и больше не хотят подписывать Эдриана Ньюи.