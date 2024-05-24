Хэмилтон ответил, что сложнее — выучить итальянский или попасть на поул с «Мерседесом»

Семикратный чемпион Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон ответил на вопрос о своих шансах попасть на подиум до конца нынешнего сезона или выучить итальянский язык до перехода в «Феррари».

«Я думаю, что выучить итальянский будет, вероятно, сложнее. Но, чёрт возьми, на данный момент попасть на подиум, вероятно, кажется менее вероятной задачей», — приводит слова Хэмилтона Yahoo Sports.

Хэмилтон будет выступать в составе «Мерседеса» ещё один сезон, после чего присоединится к «Феррари». Ранее сообщалось, что при переговорах с Льюисом «Феррари» продемонстрировала уверенность, что находится на правильном пути и в 2026 году, когда будут введены новые правила, сможет всерьёз побороться за титул.

Льюис Хэмилтон подписывает атрибутику «Феррари»: