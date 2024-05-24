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«Не просто владелец». Фернандо Алонсо высказался о Лоуренсе Стролле

«Не просто владелец». Фернандо Алонсо высказался о Лоуренсе Стролле
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Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо отдал должное миллиардеру Лоуренсу Строллу, который является владельцем британской команды.

«В отличие от других команд, у нас есть отличный лидер в лице Лоуренса. Он не просто владелец команды, но и очень конкурентоспособный человек. Благодаря ему мы можем исправлять проблемы быстрее, чем другие команды. Спасибо ему за это», — приводит слова Алонсо Mundo Deportivo.

В настоящий момент «Астон Мартин» занимает пятое место в Кубке конструкторов, имея в активе 44 очка. Лидером является гоночный коллектив из Австрии «Ред Булл», у которого 268 баллов.

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Ранее сообщалось, что «Астон Мартин» не станет отказываться от дальнейшего применения обновлений машины AMR24, которые он внедрил в Имоле на Гран-при Эмилии-Романьи.

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