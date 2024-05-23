Марко восхитился пилотажем Ферстаппена в Имоле, когда Макс был на грани штрафа

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко похвалил Макса Ферстаппена за хладнокровный пилотаж под конец гонки Гран-при Эмилии-Романьи, когда его преследовал Ландо Норрис.

«В гонке в Имоле Макс несколько раз нарушил границы трассы, он получил последнее предупреждение от стюардов, за которым последовал бы пятисекундный штраф. Это было очень критично. Последние 10 или 15 кругов были для него очень тяжёлыми, он больше не мог позволить себе даже небольшие ошибки.

Если бы ему дали пятисекундный штраф, мы бы потеряли победу, потому что в Имоле нереально было оторваться более чем на пять секунд. Мы понимали, что стюарды и соперники пристально следили за Максом, и Ферстаппен великолепно завершил гонку, не совершив ошибку под таким огромным давлением, на машине, которой было сложно управлять, и он удержал Ландо позади себя», — написал Марко в авторской колонке в издании Speedweek.