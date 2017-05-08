В Барселоне «Хаас» будет итспользовать тормоза «Брембо»

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал о том, что в Барселоне американская команда продолжит использовать тормоза «Брембо» В Сочи «Хаас» предпринял попытку начать гоночный уик-энд с тормозами Carbon Industri, однако после пятничных практик вернулся к использованию продукции «Брембо».

«Уик-энд в Сочи мы начали с тормозами от Carbon Industri (CI). Но мы не добились достаточного уровня охлаждения для них. А если вы недостаточно охлаждаете тормоза, то они перегреваются и перестают работать, как следует. Кроме того, износ очень высок. Мы изучили это, чтобы понять, сможем ли выдержать с этими проблемами всю гонку, но поняли, что не сможем. Поэтому было принято решение вернуться к тормозам «Брембо». И сейчас мы планируем использовать тормоза «Брембо» в Барселоне.

Чтобы выяснить, что не так с Carbon Industri потребуется время, но мы разберёмся. Это непростая задача. Мы не торопимся. Мы знаем каковы были результаты использования CI на тестах в Бахрейне, а также на первой и второй тренировках в Сочи. Мы знаем, что нам нужно делать, но это займёт немного времени», — приводит слова Штайнера пресс-служба «Хааса».