Риккардо: не удивлён тем, что Ферстаппен опередил меня в квалификации

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо после квалификации Гран-при Испании заявил, что времена, когда можно было удивляться результатам Макса Ферстаппена, уже прошли.

«Год назад люди ещё могли удивляться тому, что Макс опережает меня, но все прекрасно знают, что Макс быстрый пилот. Конечно, я хочу быть лучше, но для меня не сюрприз то, что он будет лучше меня на некоторых квалификациях, я знаю, что он быстр.

Я всё ещё жду большего от себя, но я, безусловно, понимаю, что не смогу опережать его на каждой сессии. В целом же он проделал в субботу отличную работу», — приводит слова австралийца ESPN.

На квалификации Гран-при Испании Ферстаппен показал пятое время, а его партнёр по команде Риккардо стал шестым.